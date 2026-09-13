الرئيسية/محلياتتعيين عمر العطاس رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة المبادرة الخضراء 26 عامًا من الخبرة في الهندسة البيئية والعمل المناخي والتمثيل الدولي13 سبتمبر 2026 12:23آخر تحديث : 13 سبتمبر 2026 12:30الرئيس التنفيذي لمؤسسة المبادرة الخضراء د. عمر بن غازي العطاسأأالرياض:أخبار 24المناخالتنمية المستدامةالبيئةالتعليقاتأأخبار ذات صلةانطلاقة جديدة لجيل من الإبداع.. بدء الدراسة بـ"جامعة الرياض للفنون"القتل قصاصا لوافد طعن آخر بآلة حادة عدة مرات حتى الموتالمملكة تستضيف اجتماعات المنظمة الآسيوية "الآسوساي" في جدةالنائب العام: التطور التشريعي يواكب مسيرة التنمية الشاملة