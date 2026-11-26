الرئيسية/محلياتتغريم شركة 100 ألف ريال لمخالفتها نظام البيئة في الخرج الشركة ألقت مياه الرجيع في الأماكن غير المخصصة لها26 نوفمبر 2026 23:10المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئيأأالرياض:أخبار 24مخالفاتغرامةالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئيالبيئةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنائب العام يكلف مساعدين لرؤساء النيابات العامةالطاقة: وفاة عامل وإصابة آخرين إثر اعتداء بمقذوف على مصفاة جازانإعادة انتخاب المملكة لعضوية "تنفيذي حظر الأسلحة الكيميائية"مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الأقل بنسبة الشكاوى خلال أكتوبر