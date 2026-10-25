الرئيسية/محلياتتفاصيل زيادة دعم مستفيدي الضمان وموظفي القطاعين العام والخاص زيادة معاش الأسرة المستفيدة 500 ريال شهريًا25 أكتوبر 2026 18:05آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026 20:39شعار الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةأأالضمان الاجتماعي المطوروزارة الموارد البشريةوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالضمان الاجتماعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصكفاءة إدارة الموارد والاستدامة.. بُعد استراتيجي لتعديلات التعرفةخاصالحماية الاجتماعية أولوية.. دعم يعالج آثار تعديلات تعرفة المياه والكهرباء إصابتان إثر سقوط شظايا اعتراضية في خميس مشيط وأحد رفيدةتعديل تعريفتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي بدءًا من يناير 2027