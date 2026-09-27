الرئيسية/محلياتتفاهم بين "الداخلية" و"الأمن الصناعي" لتقديم الدعم التقني تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف27 سبتمبر 2026 16:29آخر تحديث : 27 سبتمبر 2026 16:29مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية ومحافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي عقب توقيع مذكرة التفاهمأأالرياض:أخبار 24وزارة الداخليةالامن الصناعيالهيئة العليا للامن الصناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء التسجيل العيني لـ59 ألف قطعة عقارية في 4 مناطقاستمرار الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الجمعةخاصعربة غولف "إسعافية" تسرّع الاستجابة في المواقع المزدحمةخاصتحرك عاجل لحصر أعداد الشاحنات المتوقفة عن العمل