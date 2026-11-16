الرئيسية/محليات"تقسيط الغرامات" تتيح خيارات أكثر مرونة للقطاعين الخاص وغير الربحيتنتهي المبادرة في 31 ديسمبر 2026م16 نوفمبر 2026 22:15آخر تحديث : 16 نوفمبر 2026 22:54شخص يقوم بدفع مخالفته عبر نظام الأقساطأأالرياض:أخبار 24المخالفات الصناعيةالمخالفات التجاريةالمخالفاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةضبط 990 شهادة هندسية غير معتمدة خلال 10 أشهرأئمة وخطباء الحرمين يستنكرون استهداف مكة والمدينة"وزير الاتصالات" يزور المقر الرئيسي لـSRMG واستوديوهات "شبكة الشرق" خاصالصالات الاقتصادية و"الهايبرماركت".. من يكسب معركة الأسعار؟