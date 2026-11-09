الرئيسية/محلياتتقسيط غرامات القطاعين الخاص وغير الربحي عبر "اعتماد"تمكين المنشآت من تقديم طلبات تقسيط الغرامات المالية المستحقة عليها9 نوفمبر 2026 13:15آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 13:15شعار المركز الوطني لنظم الموارد الحكوميةأأالريض:سليمان العنزيمنصة اعتمادالقطاع الخاصالمركز الوطني لنظم الموارد الحكوميةالغرامات الماليةالقطاع غير الربحيالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوسعة مطار المدينة لاستقبال 18 مليون مسافر بحلول أكتوبر 2027 إخراج 400 مبنى من الخدمة لعدم استيفائها معايير خدمة ضيوف الرحمنالبسامي: فرضيات لمعالجة 900 خطر محتمل في الحجالربيعة: أنجزنا 90% من مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن