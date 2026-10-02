الرئيسية/محليات"تقويم التعليم" تنال اعتراف مجلس اعتماد التعليم العالي الأمريكيأول جهة اعتماد عربية وشرق أوسطية تحقق هذا الإنجاز الممتد لـ7 سنوات2 أكتوبر 2026 14:42آخر تحديث : 2 أكتوبر 2026 14:42من مشاركة هيئة تقويم التعليم والتدريب في إحدى الفعالياتأأالرياض:أخبار 24هيئة تقويم التعليم والتدريبالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديميالتعليم العالي في السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة2000 ريال مكافأة لمجالس إدارات المؤسسات والأجهزة الحكوميةالمملكة تحصد جائزة التميز البيئي العربي لعام 2024"الأرصاد": أمطار وضباب متوقع على 5 مناطق التحالف: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه خميس مشيط