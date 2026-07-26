الرئيسية/محليات"تقييم" تحيل 6 مخالفين للنيابة و72 للجنة المخالفاتالهيئة أصدرت 101 قرار رقابي واستقبلت 88 بلاغاً ونفذت 34 زيارة ميدانية26 يوليو 2026 14:39آخر تحديث : 26 يوليو 2026 14:39واجهة مبنى الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدينأأالرياض:أخبار 24النيابة العامةالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينالتعليقاتأأخبار ذات صلةمطعم شاورما بكوادر وطنية 100% وخلطة مبتكرة"الأرصاد": مؤشرات "النينيو" تتجه نحو مرحلة قويةالسجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين عقوبة إيذاء الثروة الحيوانية63 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول في النصف الأول