الرئيسية/محلياتتكليف الرويلي بقيادة القوات المشتركة.. والسلمان مستشارًا لوزير الدفاعأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين بناءً على ما عرضه وزير الدفاع16 نوفمبر 2026 15:35آخر تحديث : 16 نوفمبر 2026 15:53أأالرياض:أخبار 24قيادة القوات المشتركةوزير الدفاعخادم الحرمين الشريفينالفريق الركن فياض الرويليالملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعودوزارة الدفاعاوامر ملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة في 6 مناطق اعتراض وتدمير مسيّرتين بمنطقتي مكة والرياض25.5 مليون راكب استخدموا حافلات النقل العام خلال 3 أشهر"الخطوط السعودية" تطلق رحلات مباشرة من جدة إلى موسكو