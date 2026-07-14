الرئيسية/محلياتتكليف الشيخ إبراهيم الشمسان وكيلاً للنيابة العامةالثقة الملكية دافع لتعزيز رسالة النيابة العامة وحماية الحقوق14 يوليو 2026 10:41آخر تحديث : 14 يوليو 2026 10:57وكيل النيابة العامة الشيخ إبراهيم بن سليمان الشمسانأأالرياض:أخبار 24النيابة العامةامر ملكيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة على الرياض والشرقيةأمير الشمالية يضع حجر الأساس لمصنع اللقاحات البيطرية"الداخلية" تدعو إلى تجنّب تداول الشائعات والمقاطع المجهولةالدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ حوثية استهدفت المنطقة الجنوبية