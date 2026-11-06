الرئيسية/محلياتتمديد تشغيل حافلات النقل التعليمي إلى 15 عاماً ربط التمديد بفحص دوري كل 6 أشهر6 نوفمبر 2026 18:45آخر تحديث : 6 نوفمبر 2026 18:45حافلة مدرسيةأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للنقلالطلابالحفلاتالنقلالحافلات المدرسيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة والأمم المتحدة تتعاونان لتأهيل الكفاءات الوطنية في مكافحة الفساداستثناء يتيح للجهات الحكومية قبول التبرعات من المرتبطين معها بعقودتعيين خالد حموي مديرًا عامًا للمركز السعودي لزراعة الأعضاء مؤسسة الرياض الصحية.. كيان لتطوير الخدمات الطبية والسياحة العلاجية