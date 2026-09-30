الرئيسية/محلياتتمديد خدمة الأمير تركي بن طلال أميرًا لعسير 4 سنواتالأمير تركي يؤكد تسخير الإمكانات لتنمية المنطقة30 سبتمبر 2026 15:16آخر تحديث : 30 سبتمبر 2026 16:06أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيزأأعسير:أخبار 24الامير تركي بن طلالامارة عسيراوامر ملكيةمنطقة عسيرالتعليقاتأأخبار ذات صلةولي العهد يُلقي اليوم الخطاب الملكي السنوي لمجلس الشورىتوجيهات بتوظيف التقنية الحديثة في جامعة الملك سعودحافلات المدينة تعزز شبكتها بـ16 مسارًا و476 محطة القتل تعزيرًا بحق نيجيرية هربت الكوكايين إلى المملكة