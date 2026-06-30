الرئيسية/محلياتتمديد مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل حتى نهاية العاميشمل تمديد العمالة المنتهية رخص عملها لأكثر من 12 شهرًا30 يونيو 2026 10:08آخر تحديث : 30 يونيو 2026 14:20دعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى المبادرة بتجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انتهاء المهلةأأالرياض:"أخبار 24"رخص العملالعمالة الوافدةوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": أمطار رعدية متوقعة على 3 مناطقنائب أمير حائل يبحث خطط مشروع قطار حلم الصحراء"الراجحي" يشكر القيادة على استثناء فئات الضمان من شرط التابعينتخريج 192 مطوّرة من أكاديمية Apple وطويق