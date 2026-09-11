الرئيسية/محلياتتمديد مهل تصحيح أوضاع منشآت النقل البري حتى فبراير 2027وزير النقل يمدد فترات المواءمة لأنشطة نقل البضائع والركاب بالحافلات11 سبتمبر 2026 16:00آخر تحديث : 11 سبتمبر 2026 16:12حافلة تابعة لشركة "سابتكو" تسلك طريقًا عامًاأأالرياض:أخبار 24النقل البريوزير النقل والخدمات اللوجستيةالمهندس صالح الجاسرالهيئة العامة للنقلالتعليقاتأأخبار ذات صلةوفاة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن ناصر بن عبدالعزيزجوائز مسابقة الملك سلمان للقرآن ترتفع إلى 9 ملايين ريالالمنتدى السعودي للإعلام 2027 يستقطب قادة الإعلام العالمي"الأرصاد": توقعات بأمطار وضباب على 5 مناطق