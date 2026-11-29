الرئيسية/محلياتتمكين 90% من مستفيدي الرعاية الاجتماعية و78 ألف ضماني625 ألف مستفيد من الفرص التنموية متجاوزاً المستهدف بنسبة 56%29 نوفمبر 2026 13:40آخر تحديث : 29 نوفمبر 2026 13:40شعار الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةأأالرياض:أخبار 24وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالضمان الاجتماعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةاختتام مسابقة "سيف" وتكريم الفائزين بجوائز الابتكار الكبرى«جود الإسكان» تتيح إخراج الزكاة إلكترونيًا لتسكين الأسر المستحقة محافظ جدة يستقبل حارس أمن أنقذ طفلاً من الدهستنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كوكايين في منطقة مكة