الرئيسية/محلياتتنسيق بين "الرياضة" و"التواصل الحضاري" لمعالجة التعصب الرياضي المركز لديه حقيبة تدريبية تتناول التعصب الرياضي7 سبتمبر 2026 18:31آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 18:391:45التعصب الرياضيأأالرياض:سليمان العنزيفعاليات معالجة التعصببرامج توعيةالتعصب الرياضيمركز الملك عبدالعزيز الحضاريأكاديمية التواصل الحضاريوزارة الرياضةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سكنثون 2026" يستعرض حلولًا مبتكرة للإسكان التنموي"أسفار" تفتتح منتجع قمرة الجبلي في منطقة الباحةالملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية ينطلق في الرياض 5 أكتوبربذور في انتظار الأرض