الرئيسية/محلياتتنظيم مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم رفع إجمالي جوائز الفائزين والفائزات من 7 ملايين إلى 9 ملايين ريال10 سبتمبر 2026 19:04آخر تحديث : 10 سبتمبر 2026 19:04جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريمأأالرياض:أخبار 24جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريمحفظ القرآن الكريموزارة الشؤون الاسلاميةخادم الحرمين الشريفينالتعليقاتأأخبار ذات صلة فريق الصقور السعودية يحلق في سماء العلمين "القدية" تعزز وصول الزوار إلى وجهاتها بـ5 اتفاقيات53 مليون شحنة وطرد سُلّمت بالمملكة في الربع الثاني اعتماد خطة تعافي القطاع السياحي بدول التعاون الخليجي