الرئيسية/محلياتتنفيذ جسر ونفق عند تقاطع طريقي الثمامة والصحابة بالرياضتفعيل تحويلة مرورية على طريق الثمامة بدءًا من اليوم12 سبتمبر 2026 13:46آخر تحديث : 12 سبتمبر 2026 13:46أعمال تنفيذ جسر طريق الثمامة عند تقاطع طريق العلياأأالرياض:أخبار 24الهيئة الملكية لمدينة الرياضالثمامةطرق الرياضالطرق السريعةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاليوسف يطلق هيكلة جديدة للنيابة العامة ويعيّن 30 قياديًاضبط 14.8 ألف وافد مخالف وترحيل 12 ألفًا في أسبوع"الأرصاد": أمطار خريفية متوقعة على 6 مناطقالحرس الوطني تعزز الابتكار بـ "هاكاثون الابتكار الرقمي"