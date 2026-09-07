الرئيسية/محلياتتنفيذ حكم القتل بوافد ومواطن لتهريب وترويج الإمفيتامينتم تنفيذ الحكم في تبوك اليوم بعد حكم قطعي وأمر ملكي7 سبتمبر 2026 12:59آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 12:59مبنى وزارة الداخليةأأتبوك:أخبار 24تهريب المخدراتوزارة الداخليةتبوكالامفيتامينالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمطار غزيرة على مكة والباحة وجازان وعسير.. والدفاع المدني يحذرالموارد البشرية: عدم إشعار المتقدمين بنتيجة المقابلة خلال 30 يومًا مخالفةسد وادي جازان.. أكثر من 5 عقود في خدمة المياه والزراعة14 ألف أسرة استفادت من "الإسكان التنموي" خلال النصف الأول 2026