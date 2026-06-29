الرئيسية/محلياتتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مقيمين هربا الكوكايين للمملكةأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا29 يونيو 2026 14:53آخر تحديث : 29 يونيو 2026 15:21أكدت وزارة الداخلية للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدراتأأالرياض:"أخبار 24"تهريب المخدراتوزارة الداخليةالكوكايينالقتلالتعليقاتأأخبار ذات صلةنيابة عن الملك.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة من جدة.. المملكة ترسم ملامح التعاون العالمي بقطاع المياهأمير الجوف يوجه برفع مستوى السلامة للحد من الحوادثمجس نانوي يضع جامعة نجران على خارطة الابتكار