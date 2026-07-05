الرئيسية/محلياتتنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مهرب كوكايينصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا5 يوليو 2026 13:11آخر تحديث : 5 يوليو 2026 18:24أكدت الوزارة حرص حكومة المملكة على حماية أمن المواطن والمقيمأأالمدينة المنورة:"أخبار 24"المدينة المنورةتهريب المخدراتوزارة الداخليةالكوكايينالتعليقاتأأخبار ذات صلةاختتام المرحلة الثانية من انتقال منسوبي الصحة إلى 7 تجمعات صحية حافلات الرياض تطلق المسار 440 وتربطه بالمسار 13توقعات بموجة حارة ورياح نشطة حتى نهاية الاسبوعتحويل المركبات المتجهة إلى السودة لمدة 3 أيام