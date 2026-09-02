الرئيسية/محلياتتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق وافد هرب هيروين إلى المملكةصدر بحقه حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا2 سبتمبر 2026 12:49آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 12:49وزارة الداخليةأأالمدينة المنورة:أخبار 24مخدراتالمدينة المنورةهيروينالمدينةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"حركية" تمكّن 152 مستفيدًا من السكن التنموي لتعزيز الاستقرار الأسريالأمن العام يستعرض روبوت "باك بوت" للتعامل مع الأجسام المشتبه بها"البلديات" تطرح 9700 قطعة أرض منذ بداية العامالبحري: وفاة 2 من طاقم الناقلة "سدر" إثر حادث أمني بمضيق هرمز