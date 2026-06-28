الرئيسية/محلياتتنفيذ حكم القتل تعزيراً بـ3 جناة أُدينوا بتهريب الحشيشتم تنفيذ الحكم بالجناة الثلاثة اليوم في منطقة نجران28 يونيو 2026 13:58آخر تحديث : 29 يونيو 2026 06:55تعهدت "الداخلية" بحماية المجتمع من المخدرات وفرض عقوبات صارمة على المهربينأأنجران:"أخبار 24"وزارة الداخليةالحشيشالتعليقاتأأخبار ذات صلةنيابة عن الملك.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة من جدة.. المملكة ترسم ملامح التعاون العالمي بقطاع المياهأمير الجوف يوجه برفع مستوى السلامة للحد من الحوادثمجس نانوي يضع جامعة نجران على خارطة الابتكار