الرئيسية/محلياتالقصاص من قاتل في الرياض ومهربة كوكايين بالمدينةتنفيذ حكم القتل بمواطن أنهى حياة آخر بسبب خلاف بينهما30 أغسطس 2026 13:49آخر تحديث : 30 أغسطس 2026 14:27مبنى وزارة الداخلية في مدينة الرياضأأالرياض:أخبار 24المدينة المنورةتهريب المخدراتوزارة الداخليةالكوكايينالتعليقاتأأخبار ذات صلةطيران الرياض يخرّج أول دفعة من مهندسات صيانة الطائرات السعودياتإطلاق خدمة تصاريح الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة إلكترونيًا"أبشر" تطرح لوحات مميزة بالتزامن مع "ليب 2026"7 ملايين متر2 من الأراضي البيضاء في عسير تدخل مسارات التطوير