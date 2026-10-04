الرئيسية/محلياتتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرّب كوكايين في منطقة مكةتم تنفيذ الحكم بحق الجاني اليوم بعد حكم قضائي نهائي وأمر ملكي بإنفاذه4 أكتوبر 2026 13:06آخر تحديث : 4 أكتوبر 2026 13:06صورة ليلية لوزارة الداخلية في الرياض مضاءة بالأضواء الخضراءأأجدة:أخبار 24تهريب المخدراتوزارة الداخليةالكوكايينالتعليقاتأأخبار ذات صلةالهلال الأحمر يحذر: ملاحقة سيارات الإسعاف قد تنتهي بكارثةاشتراطات جديدة لمحلات المثلجات لضبط السلامة الغذائية"الأرصاد": أمطار أعلى من المعدل وارتفاع الحرارة خلال الربع الرابعاعتماد 4 مدارس بالجبيل الصناعية ضمن شبكة "اليونسكو"