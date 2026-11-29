الرئيسية/محلياتتنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كوكايين في منطقة مكةبعد صدور حكم قضائي نهائي إثر ثبوت أهلية وتكليف المتهم29 نوفمبر 2026 13:11آخر تحديث : 29 نوفمبر 2026 13:11مقر وزارة الداخلية في الرياض وفي الإطار الشعارأأالرياض:أخبار 24تهريب المخدراتمنطقة مكة المكرمةوزارة الداخليةالكوكايينالتعليقاتأأخبار ذات صلةاختتام مسابقة "سيف" وتكريم الفائزين بجوائز الابتكار الكبرى«جود الإسكان» تتيح إخراج الزكاة إلكترونيًا لتسكين الأسر المستحقة تمكين 90% من مستفيدي الرعاية الاجتماعية و78 ألف ضمانيمحافظ جدة يستقبل حارس أمن أنقذ طفلاً من الدهس