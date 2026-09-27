الرئيسية/محلياتتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب "ميثامفيتامين" في الشرقيةتم تنفيذ الحكم بعد صور حكم قضائي نهائي وأمر ملكي بإنفاذه27 سبتمبر 2026 12:10آخر تحديث : 27 سبتمبر 2026 12:10عرض واسع لمبنى وزارة الداخلية الأيقوني في الرياضأأالدمام:أخبار 24تهريب المخدراتوزارة الداخليةالدمامالمنطقة الشرقيةالميثامفيتامينالتعليقاتأأخبار ذات صلةتشغيل موقع جديد لفحص المركبات في أملجاستدعاء 391 سيارة "جيب شيروكي" و329 "بيجو"5 طلبة يمثلون المملكة في أولمبياد الفلك والفيزياء بفيتنامتوقعات بأمطار على جازان وعسير والباحة ومكة