الرئيسية/محلياتتنفيذ شبكات مياه جديدة في الأفلاج بتكلفة 71 مليون ريال134 كيلومترًا من الخطوط الجديدة ضمن خطة تحسين خدمات المياه في المحافظة5 أغسطس 2026 13:16آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 14:23شركة المياه الوطنيةأأالأفلاج:أخبار 24شركة المياه الوطنيةالبنية التحتيةوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلةإصدار 5 آلاف تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق خلال يوليواكتشاف 100 موقع أثري بالدوادمي ضمن مشروع "عالية نجد"استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار حتى نهاية الأسبوعإغلاق طريق الخليج بالقطيف اعتبارًا من الغد