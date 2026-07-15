الرئيسية/محلياتتوجيهات جديدة لضبط الحملات الإعلامية لجمع التبرعاتتطوير الخطاب الإعلامي وعدم المبالغة في الاستعطاف والاستجداء15 يوليو 2026 13:46آخر تحديث : 15 يوليو 2026 13:53 المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيأأالرياض:سليمان العنزيوسائل الاعلامالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيالتبرعاتتبرعاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةضوابط جديدة لتمديد عقود الاستثمار البلدية المبكر النائب العام يلتقي رؤساء النيابات المكلفين ويؤكد على سرعة إنجاز القضايا"موهبة" تشارك في الاجتماع الـ75 للحائزين على نوبل"السعودية للطاقة" تنفي انقطاع الكهرباء عن مدينة "عبد العزيز الطبية"