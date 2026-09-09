الرئيسية/محلياتتوجيه بتحسين أوضاع "روضات" الجمعيات الأهليةتسجيل بيانات الأطفال بنظام نور في موعد أقصاه 30/9/ 2026م9 سبتمبر 2026 17:08آخر تحديث : 9 سبتمبر 2026 17:08روضة أطفالأأالرياض:أخبار 24نظام نورالطفولة المبكرةالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيروضات الاطفالالجمعيات الأهليةوزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلة المملكة تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لاستدامة الموارد البحرية كرنفال بريدة للتمور.. رحلة اقتصادية من النخلة إلى الأسواقأمطار غزيرة وتجمعات للسيول.. إنذار أحمر على 4 مناطق 2.7 مليون مكالمة طوارئ على 911 في 4 مناطق