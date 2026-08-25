الرئيسية/محلياتتوجيه بتخصيص خطبة الجمعة لوجوب الالتزام بالأنظمة المروريةللحفاظ على حياة الناس وسلامتهم 25 أغسطس 2026 19:36آخر تحديث : 25 أغسطس 2026 19:36وزارة الشؤون الإسلاميةأأالرياض:أخبار 24خطباء المساجدوزارة الشؤون الإسلاميةارشادات المرورخطبة الجمعةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الحقيل": توثيق التصرفات العقارية يحفز زيادة المعروض العقاري اتفاقية دولية لدعم المشاركة في إكسبو 2030 الرياضتوقعات الخريف.. ارتفاع متوسط للحرارة وأمطار حتى نوفمبرالجلاجل: السياسة الوطنية للإسعاف تهدف لرفع الجاهزية وحماية الأرواح