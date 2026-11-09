الرئيسية/محلياتتوسعة مطار المدينة لاستقبال 18 مليون مسافر بحلول أكتوبر 2027 أتمتة رحلة ضيوف الرحمن في المطارات عبر المسارات الذكية والبوابات الإلكترونية9 نوفمبر 2026 13:342:05أأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للطيران المدنيمطار الملك عبدالعزيز الدوليالحجاجمطار الامير محمد بن عبدالعزيزضيوف الرحمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةبعد تأثر مناسبة بالمطر.. الأرصاد تحذر من تجاهل بيانات الطقسحجز الفحص الطبي للعمالة المنزلية الوافدة حديثاً إلكترونياًإخراج 400 مبنى من الخدمة لعدم استيفائها معايير خدمة ضيوف الرحمنخاصتقسيط غرامات القطاعين الخاص وغير الربحي عبر "اعتماد"