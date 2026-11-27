الرئيسية/محلياتتوسيع استثناءات تخصيص الأراضي لمشاريع الثروة السمكية وتنمية السواحلدعم استثمار المواقع الساحلية وتنميتها وخدمة مستهدفات رؤية 203027 نوفمبر 2026 15:53آخر تحديث : 27 نوفمبر 2026 15:53واجهة مبنى وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياضأأالرياض:أخبار 24الشواطئمجلس الوزراءالاراضيوزارة البيئة والمياه والزراعةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتنظيم التعيينات والمزايا المالية.. تفاصيل لائحة الشؤون الوظيفية للقضاةتتويج 1053 فريقًا من 55 دولة بميداليات معرض "سيف""الأرصاد": ضباب على أجزاء من الشرقية وجازان وعسير"الدفاع المدني": زوال الخطر عن أبها وخميس مشيط