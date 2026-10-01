الرئيسية/محلياتتوقعات بأمطار خريفية تزين سماء 10 مناطق عدم استبعاد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق1 أكتوبر 2026 05:57آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 05:57أمطار متوسطة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشماليةأأالرياض:أخبار 24المركز الوطني للارصادأمطارالطقسحالة الطقسالتعليقاتأأخبار ذات صلةخريطة تاريخية للتعريف بالمواضع التي صلى فيها الرسول بالمدينةمحمية الإمام تركي تُنهي المرحلة الثالثة من الرعيمزاد الصقور 2026 يفتح أبوابه لاستقبال الزوار والطواريح المملكة الأولى عالمياً في المشاركة بأسبوع الفضاء العالمي