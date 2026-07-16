الرئيسية/محلياتتوقيع عقد إنشاء مقر جديد لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقةيقام المشروع على مساحة 6,000 متر مربع في حي الرائد17 يوليو 2026 01:13آخر تحديث : 17 يوليو 2026 01:13الأمير سلطان يدشّن مشروع مبنى مركز أبحاث الإعاقة بالرياضأأالرياض:أخبار 24الطاقةمستشار خادم الحرمينمركز الملك سلمان الاجتماعيالاعاقةالتعليقاتأأخبار ذات صلةانطلاق جولات الوحدة المتنقلة لفرز وتعبئة العسل بتبوك"الجيومكانية" تنتهي من تصنيف 100 ألف نقطة اهتمام في الرياضاعتماد أكاديمي لـ4 منشآت تدريبية بـ"الداخلية"القصاص من مواطن اعتدى على آخر بالضرب حتى الموت بجازان