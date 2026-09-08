الرئيسية/محلياتتوقيع عقد لرقمنة خدمات "التجارة" وإتاحتها للمستفيدين إلكترونيًاوقعته شركة ثقة لخدمات الأعمال التابعة لـ"علم"8 سبتمبر 2026 11:17آخر تحديث : 8 سبتمبر 2026 11:17مقر وزارة التجارة في الرياضأأالرياض:أخبار 24توقيع عقودوزارة التجارةالخدمات الالكترونيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتحويل الدراسة والعمل "عن بُعد" بجامعة الطائفالمملكة تُدين بشدة الاعتداءات الحوثية على الأعيان المدنية والسفن التجاريةحرائق بمواقع نفطية بالمنطقة الجنوبية وتوقف مؤقت للعمليات التشغيلية"التحالف": 73 إصابة في هجمات حوثية على المملكة.. وسنرد بحزم