الرئيسية/محليات"توكلنا" يسهّل حياة 36 مليون مستفيد بخدمات موحدةأصبح نافذة رقمية موثوقة تمكّن المستخدم من إنهاء معاملاته بسهولة3 أكتوبر 2026 00:39آخر تحديث : 3 أكتوبر 2026 00:39 التطبيق الوطني الشامل "توكلنا"أأالرياض:أخبار 24السجلات التجاريةالصحةالفحص الدوري للسياراتالتحول الرقميالتامين الطبيتوكلناالتعليقاتأأخبار ذات صلةاعتراض وتدمير 3 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط جامعة الباحة تتقدم 113 مركزًا في تصنيف "UI GreenMetric 2026"10 ملايين ريال مكافأة الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة2000 ريال مكافأة لمجالس إدارات المؤسسات والأجهزة الحكومية