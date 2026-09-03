الرئيسية/محلياتجازان تنهي أغسطس بـ37 ألف جولة رقابية مكثفةتحقيق تغطية رقابية كاملة بنسبة 100% خلال أغسطس4 سبتمبر 2026 00:49آخر تحديث : 4 سبتمبر 2026 00:491 / 4أمانة جازان تنفّذ 37 ألف جولة رقابية خلال شهر أغسطسأأجازان:أخبار 24التجارةامانة جازانجازانالرقابة الاداريةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالرياض ترفع "غرامات مثيري" الغبار إلى 20 مليون ريالخاص"مؤتمر تبوك للصحة النفسية" يجمع نخبة من المختصين لتعزيز الرفاه والتعافي"الغطاء النباتي": إعادة تأهيل 60 ألف هكتار من المراعي خلال العام الجاري"العدل" توقع عقدًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات العدلية