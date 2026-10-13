الرئيسية/محلياتجامعة الإمام: لا صلة بباسم بكري منذ أكثر من 3 سنواتأهابت الجامعة بالجميع تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية13 أكتوبر 2026 22:10آخر تحديث : 13 أكتوبر 2026 22:19جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةأأالرياض:أخبار 24الشائعاتمواقع التواصل الاجتماعيجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالعلاقات العامةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالسفارة السودانية بالرياض تدعو أبناء الجالية للتبرع بالدمزوال الخطر عن الرياض والمنطقة الشرقيةخاصالزحام المروري في الرياض وجدة والدمام يُكلف 18 مليار ريال سنوياً ترقية "2440" فردًا من منسوبي الأمن العام