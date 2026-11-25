الرئيسية/محلياتجامعة "الحدود الشمالية" ضمن أفضل 250 جامعة في تصنيف التايمزالتصنيف يشمل 1058 مؤسسة أكاديمية من 102 دولة وإقليم25 نوفمبر 2026 17:39آخر تحديث : 25 نوفمبر 2026 17:39مباني وأقسام جامعة الحدود الشماليةأأالحدود الشمالية:أخبار 24جامعة الحدود الشماليةالبحث العلميالتصنيف العالمي للجامعاتالحدود الشماليةجامعاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتخصصي يتصدر مستشفيات الشرق الأوسط في تصنيف "نيوزويك" 2027خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي لعام كامل "ڤيا رياض".. من وجهة موسمية إلى وجهة فاخرة دائمةأمير تبوك يشهد توقيع اتفاقيتين لزراعة 1.5 مليون شجرة