الرئيسية/محلياتجامعة الملك عبدالعزيز تتصدر QS للاستدامة عربيًا ومحليًا حلت في المرتبة 166 عالميًا متقدمة 28 مركزًا عن العام السابق20 نوفمبر 2026 01:06آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 01:06جامعة الملك عبدالعزيز أأجدة:أخبار 24رؤية السعودية 2030الابتكاراتالاستدامةجامعة الملك عبد العزيزالتعليقاتأأخبار ذات صلة المملكة وأمريكا تطلقان مبادرتين تعليميتين جديدتين المملكة الأولى عالميًّا في الخدمات الحكومية الرقميةالفاخري: المملكة شهدت تطورات نوعية لتعزيز حقوق الطفل اعتماد أسماء 30 فائزًا في مسابقة الملك سلمان للقرآن الكريم