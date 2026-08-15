الرئيسية/محلياتجامعة جازان بين أفضل 14 جامعة سعودية عالميًايؤكد التزامها الراسخ بتعزيز جودة الإنتاج العلمي 16 أغسطس 2026 00:22آخر تحديث : 16 أغسطس 2026 00:22يأتي هذا الإنجاز تتويجًا للأداء الأكاديمي والبحثي المتميز للجامعة أأجازان:أخبار 24التعليمجازانجامعة جازانشنغهايالتعليقاتأأخبار ذات صلةجامعة الإمام تتقدم في التصنيف الأكاديمي العالميبدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج "التوازن العقاري"النائب العام يوجه بإطلاق خدمة التحقيق الإلكتروني داخل السجونالقصاص من مواطن قتل آخر بسبب خلاف بينهما بالشرقية