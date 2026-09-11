الرئيسية/محلياتجامعة حفر الباطن تحصد 4 شهادات "ISO" دوليةالاعتماد الدولي يعزز مكانة الجامعة بمعايير جودة عالمية جديدة11 سبتمبر 2026 19:35آخر تحديث : 11 سبتمبر 2026 19:35جامعة حفر الباطنأأحفر الباطن:أخبار 24التعليممعايير الجودةجامعة حفر الباطنالصحة المهنيةالجامعات السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة تقدم أعمال الجسور المحيطة بمركز الملك عبدالله الماليضوابط لترخيص وحدات الضيافة الخاصة وشروط محدثة للعقارات المؤهلةتفعيل مواقف مجانية جديدة في حي النخيل بالرياضاستحداث فئات تخصصية لمرافق الضيافة... والتزامات لحماية السائح