الرئيسية/محلياتجدة تستضيف أولمبياد العلوم النووية بمشاركة 19 دولة غدًا120 طالبًا ومختصًا يتنافسون في النسخة الثالثة من "إنسو 2026"2 أغسطس 2026 14:59آخر تحديث : 2 أغسطس 2026 14:59 من تتويج المنتخب السعودي المشارك في أولمبياد الرياضيات الدولي بالصينأأجدة:أخبار 24محافظة جدةالتكنولوجيا النوويةاولمبيادالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمطار رعدية على المناطق الجنوبية حتى نهاية الأسبوعواجهة القنفذة.. لوحة جمالية تثري السياحة البحريةجبل الرحمة ومسار كدانة يستقبلان أكثر من مليون زائر في شهرجامعة الأميرة نورة تفتح باب "التسجيل المزدوج" لطالبات الثانوية