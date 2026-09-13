الرئيسية/محلياتجدة تستضيف اجتماعات المنظمة الآسيوية "الآسوساي"تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز13 سبتمبر 2026 13:08آخر تحديث : 13 سبتمبر 2026 15:51أحد اجتماعات المنظمة الآسيوية "الآسوساي"أأجدة:أخبار 24الديوان العام للمحاسبةخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصإلزام الجمعيات الأهلية بتوثيق حسابات التبرعات البنكية أمانة الشرقية تنجز تطوير كورنيش الخبر الجنوبيقبول أكثر من 95 ألف متدرب ومتدربة بالتدريب التقني للفصل الأولبدء الدراسة في "جامعة الرياض للفنون"