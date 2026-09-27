الرئيسية/محلياتجسر جديد على طريق عثمان بن عفان مع أنس بن مالكيرفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى نحو 500 ألف مركبة يوميًّا27 سبتمبر 2026 20:08آخر تحديث : 27 سبتمبر 2026 20:49الهيئة الملكية لمدينة الرياضأأالرياض:أخبار 24الهيئة الملكية لمدينة الرياضجسور الرياضطريق عثمان بن عفانالتعليقاتأأخبار ذات صلة الكشف عن تفاصيل أكثر من 19 ألف نقش صخري في العلاتفاهم بين "الداخلية" و"الأمن الصناعي" لتقديم الدعم التقني بدء التسجيل العيني لـ59 ألف قطعة عقارية في 4 مناطقاستمرار الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الجمعة