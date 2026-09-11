الرئيسية/محلياتجوائز مسابقة الملك سلمان للقرآن ترتفع إلى 9 ملايين ريالتوسيع منافسات الدورة الـ28 لتشمل القراءات العشر11 سبتمبر 2026 15:00آخر تحديث : 11 سبتمبر 2026 15:00شعار مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريمأأالرياض:أخبار 24جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريموزارة الشؤون الإسلاميةحفظ القرانالتعليقاتأأخبار ذات صلة"التعويض" إلزامي عند إلغاء العقود الاستثمارية للعقارات البلديةوفاة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن ناصر بن عبدالعزيزتمديد مهل تصحيح أوضاع منشآت النقل البري حتى فبراير 2027المنتدى السعودي للإعلام 2027 يستقطب قادة الإعلام العالمي