الرئيسية/محلياتجوازات ميناء جدة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين للعمرةكوادر مؤهلة وتقنيات حديثة لإنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة28 أغسطس 2026 16:42آخر تحديث : 28 أغسطس 2026 16:42جوازات جدة تقدم خدماتها لضيوف الرحمنأأجدة:أخبار 24العمرةميناء جدة الاسلاميالمديرية العامة للجوازاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةالفيصل: لا يشكك في اتفاقية مكة إلا مَن يخطط لاستهداف الدول الثلاثمجلس الوزراء يقرر إلغاء منصة "مراسلات"خطيبا الحرمين يؤكدان مكانة العلم وأهمية القدوة في بناء الأجيالالجاسر يختتم زيارته لدمشق بـ4 اتفاقيات تعزز مسار التعاون مع سوريا