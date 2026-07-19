الرئيسية/محلياتجولات الرقابة البيئية تقفز 70% بالنصف الأول من 2026منصة "التفتيش البيئي" تسهل تسجيل المنشآت ذات الأثر البيئي19 يوليو 2026 20:00آخر تحديث : 19 يوليو 2026 20:08المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئيأأالرياض:أخبار 24منطقة الرياضالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئيالرياضالبيئةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الزواج الجماعي".. ثقافة اجتماعية تعزز التكافل وتخفف الأعباءشراكة استراتيجية لرفع وعي المقاولين بمتطلبات الكود السعودي للطرق"السياحة" تفتح التقديم على الابتعاث المبتدئ بالتوظيفالتكييف يستحوذ على 70% من فاتورة الكهرباء