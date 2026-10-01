الرئيسية/محليات"حافلات المدينة" تطلق المسار السريع لربط قطار الحرمين بالمسجد النبويعبر رحلات مباشرة تسهم في تسهيل وصول الأهالي والزوار1 أكتوبر 2026 23:14آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 23:17ثلاث حافلات تسير على طريق منحنٍ خارج مبنى حديث — HPأأالمدينة المنورة:أخبار 24المدينة المنورةقطار الحرمينحافلات نقل الحجاجالتعليقاتأأخبار ذات صلةالشؤون الدينية: استهداف مكة والمدينة جريمة شنعاء واعتداء سافرالمملكة تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس للمرة السابعةأمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين و4 مسيّرات في خميس مشيط وجازان